台商回台投資再開增聘移工大門 勞動部：過去6年僅增1700移工

勞動部統計，歡迎台商回台投資方案過去6年，依照優惠條件僅增聘移工1700人。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上路6年的「投資台灣三大方案」，行政院今日拍板再加碼、延長，其中「歡迎台商回台投資行動方案」，再度放寬增聘移工的條件，引發外界質疑。勞動部下午出面解釋，適用3K5級制的製造業，原就可引進移工且核配比率可達30%，過去6年使用優惠條件提高核配率的廠商，僅有13家廠商增聘移工，人數僅1700人。

根據勞動部統計，目前全部製造業有申請使用移工的家數約4.5萬家；先前實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，通過審核的廠商共335家，獲得勞動部協助招募本勞的業者僅88家，共補實本國勞工4900人，其中有13家申請移工優惠措施，共核准5700個名額，累計聘僱移工1700人。「歡迎台商回台投資案」目前使用移工優惠措施名額至「滿額」的廠商，也只有2家。

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為何今日由經濟部出面說明提高移工聘僱條件等方案，而不是勞動部？勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國解釋，該方案並非整體移工政策，是屬於行政院的專案計畫，經跨部會討論後的結果，前次方案也是行政院通過、決定，因此，不用經過跨國勞動力小組通過。

勞動部說明，本次投資台灣三大方案，主要牽涉移工聘僱的部分，為「歡迎台商回台投資行動方案修正」，該方案經國發會、經濟部及會商勞動部多次共同討論後，針對移工優惠措施部分，新投資新廠新聘僱本國員工薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%。

蘇裕國舉例，3k五級D級的電子業者，原核配比率10%，可用現行extra制再增加20%，依現制可達30%，若屬於新投資案，且新僱用本國員工的勞保投保薪資達3萬6300元，Extra制可再加10%，即可提高至40%。若新投資案新僱用本國員工薪資進一步達3萬8200元，移工比率上限可由40%，再提高5%最高可至45%。

這些提高核配比的廠商，同時須繳納的就業安定費也需提高，根據規定，核配比再提高10%至40 %，及再增加5%至45%，雇主所繳的就業安定費為每人每月1.1萬元。

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