出口傳產活起來關鍵 東鋼：台灣需爭取1字頭稅率

電爐大廠東和在越南設廠。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國與越南關稅談判達成協議，以分級稅率最高40%防止中國洗產地，東和鋼鐵（2006）在越南設有工廠，看好在關稅底定且可取代中國繞道洗產地產能之下，有助當地經濟正向發展。

東鋼指出，越南廠是當地生產、當地銷售，並未銷售美國，不受影響；針對越南對等關稅從46%砍到20%，20%看似很高，但稅率需要比較，目前只有英國的10%可對標，這對越南台商是樂觀消息，觀望、延緩下單的都可以放心，不確定因素消除最重要。

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此外，東鋼高層也轉述，當地台商認為，大概是中國最笑不出來，因為經越南轉運仍被美國課徵40%高額關稅，與原本46%就沒差多少，而越南無法自中國進口生產轉運，這塊市場補足、取代，由越南自行生產，將有助越南整體經濟景氣。

東鋼還提到，美國欠缺製造能力，打出製造業回流美國口號，但只適合高科技半導體，傳統產業在美國生產成本過高，因此台灣在對等關稅拿到的稅率就是關鍵，目前日、韓談判都有堅持，若可和日、韓相當，並且比東南亞略低，尤其是越南匯率並無太大變化，台灣近期匯率配合度高，若談判爭取到1字頭稅率，「傳產就能活起來」。

不過，東鋼補充，鋼鐵出口美國仍是適用貿易擴張法232條款，且實施已久，但近期稅率拉高到50%，美國鋼價確實向上，不過，鋼價漲完之後，消費者難吸收、需求消失，不像過去歐盟、韓國、巴西等國家具有豁免配額，還是有低價鋼材出口到美國，現在無法賣到美國，自然就會到非美市場，經濟龍頭的美國未來復甦力道就會放緩。

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