80歲免評聘移工採「重症分流優先處理」原則 拚7月底實施

80歲免評可聘移工，勞動部今（3）日預告3配套法規修訂，預告期14天，力拼「80歲免評」７月底上路。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院去年底通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者免巴氏量表即可聘請外籍看護工。勞動部今（3）日預告3配套法規修訂，預告期14天，力拼「80歲免評」７月底上路。經廣泛徵詢各方意見後，相關法規依據「國內承接重症優先」、「重症案件分流優先處理」２大原則修訂，希望不要延遲重症家庭的聘僱時程。

去年底就服法46條修法，明訂雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。該法已經總統令公布，勞動部今日則預告3法規修正，包括「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」、「藍領審查標準」、「轉換雇主準則」。

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勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今日指出，聘請外籍家庭看護工的流程，涵蓋資格評估、求才、推介本國照服員、申請招募許可、選工、辦理簽證至移工入境，中間的環節繁複，因此，未來這些流程，都將依循「重症分流優先處理」的基本原則處理。

在「轉換雇主準則」部分，特別將重症家庭若要承接｢國內轉換移工｣，將有優先承接順位，讓重症家庭可以較快的、優先聘僱在國內轉換雇主的移工，保證重症家庭承接移工的優先權；不過，蘇裕國強調，80歲的一般長者，還是可以去登記，但須依規定排隊，但也可選擇申請國外引進。

蘇裕國指出，根據現行流程，從申請到引進，時程約2至3個月，雖然先前預估新法上路後，可能新增10萬聘僱需求，但最後會有多少80歲以上健康老人申請，目前尚難評估，因此申請時效未來會多長，目前各種行政流程的努力，就是希望，維持重症家庭申請的２個月時程，不要因塞件而延長。

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