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英特爾恐停止18A代工業務 外媒曝台積電2奈米無人能敵

2025/07/03 16:34

外媒指出，英特爾若停止18A代工業務，台積電2奈米製程。（彭博資料照，本報合成）外媒指出，英特爾若停止18A代工業務，台積電2奈米製程。（彭博資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》近日披露，英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）正對代工業務進行改革，包括擱置18A製程代工業務，此消息震驚市場。外媒指出，一旦此事成真，台積電2奈米（N2）及A16等2個製程可能沒有競爭對手，對英特爾而言則無助於贏得潛在客戶對其他產品的信心。

綜合《路透》等外媒報導，陳立武今年3月接手英特爾執行長一職以來，積極削減成本，尋找重返榮耀的新途徑。

知情人士稱，陳立武曾在6月表示，前執行長季辛格（Pat Gelsinger）傾注大量資金研發的18A製程，正在失去對新客戶的吸引力，可能停止對外行銷18A製程，改為集中發展14A製程，最快將於本月與董事會展開討論。據估計，此舉恐造成英特爾損失數億、甚至數十億美元。

除了18A製程恐遭擱置外，還傳出英特爾停止開發玻璃基板。根據《ComputerBase》指出，英特爾在玻璃基板領域擁有巨大的領先優勢，多年來致力於該技術的研發，並引領產業發展。但英特爾希望降低營運成本，專注於CPU和製造業等核心業務。鑑於市場為玻璃基板提供了更多機會，英特爾可能會選擇外部採購，這表明該公司決心透過取消那些被認為不值得的項目，降低營運成本。

對於調整戰略一事，英特爾發言人對科技媒體《Tom's Hardware》表示，正如我們之前所說，我們致力於強化我們的發展路線圖，為客戶提供服務，並改善我們未來的財務狀況。

外媒認為，三星2奈米製程落後台積電及英特爾。（法新社）外媒認為，三星2奈米製程落後台積電及英特爾。（法新社）

《Tom's Hardware》認為，儘管三星將於今年稍後正式開始投產2奈米晶片，但該製程在功率、性能等方面預計將落後於英特爾 18A 和台積電的 N2 和 A16。

報導說，英特爾不會參與與台積電N2 和 A16 的競爭，這無助於贏得潛在客戶對英特爾其他產品（即 14A、3-T/3-E、英特爾/聯電 12奈米等）的信心。

根據台積電官網說明，台積公司A16™是該公司下一代的奈米片（Nanosheet）電晶體技術，並採用超級電軌技術（Super Power Rail，SPR）。台積公司的SPR是具有獨創性、領先業界的背面供電解決方案。

A16特別適用於具有複雜訊號線路和高密度供電線路的高效能運算（HPC）產品。相對於N2P，A16在相同電壓下可得到8%~10%速度提升，或在相同速度下減少15%~20%的功耗，並提升1.07~1.10X的晶片密度（Chip Density）。

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