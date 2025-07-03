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美國調降越南關稅 紡織產業齊喝彩

2025/07/03 15:03

美國總統川普宣布越南銷美關稅自原先的46%下降至20%。（資料照）美國總統川普宣布越南銷美關稅自原先的46%下降至20%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普宣布越南銷美關稅自原先的46%下降至20%，台灣紡織龍頭廠儒鴻（1476）、成衣代工大廠聚陽（1477）聞聲喝彩，兩家企業皆看好後續訂單動能可望受惠回溫，此外，未上市成衣廠旭榮看好大多數供應商可透過價值分配談判消化成本。

從產能分佈來看，儒鴻整體產能約有40%集中越南，單看成衣產能貢獻則約70%，管理層認為，美方釋出越南關稅下降26個百分點的消息之後，客戶保守觀望的態度可望因此得到緩解，有助於集團未來的接單動能，以及增添產品議價空間，後續還需關注美國對印尼的關稅政策如何發展。

聚陽則指出，倘若美國與各國之間的關稅談判皆能正向發展，預期客戶會在第3季陸續追加訂單，也有利於第4季訂單更加穩定，目前公司越南產能佔整體35%，已針對第3季的訂單報價進行調漲，將新台幣匯率升值帶來的影響反映給客戶。

此外，包括羽絨服代工廠廣越（4438）、興櫃紡織廠振大環球（4441）都有越南產能，多數業者一致認同美國對越南實施20%關稅的做法，相對於46%關稅「總是比較好的結果」。未上市紡織廠旭榮則推測，後續代工廠與品牌商仍需針對產品價格重新商議，並攜手整條價值鏈共同思索對策、分散風險。

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