jpp-KY 6月營收首度破3億元 再創歷史新高

jpp董事長鍾國松。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密（5284）6月合併營收達3億元（約泰銖3.29億元），月成長4.2%，年增94.27%，不僅連2月創新高，更首度破3億元大關。累計1-6月合併營收達16.57億元，年成長55.2%。

展望下半年，jpp表示，將持續推動AI伺服器與航太雙主軸策略，拓展高毛利應用市場與國際客戶合作深度，穩健朝向全年營收與獲利再創高峰的目標邁進。

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jpp指出，6月營收主要受惠於AI伺服器客戶持續強勁拉貨，通用型伺服器機櫃、機殼、電源機構件、水冷模組與CDU零組件等核心產品訂單穩健增溫，加上客戶配合生成式AI與資料中心布建時程，需求動能延續至第三季，推升整體產能維持高檔。

在航太方面，jpp說，6月中旬參與「2025年法國巴黎航太展」，展出一系列高階航太機構件與維修改裝解決方案，拿到Airbus A350系列新料號開發訂單，預計在未來1至2年完成相關認證流程後，將可陸續進入量產階段，為航太業務挹注穩定且具成長性的營收來源。

jpp表示，因應訂單持續攀升，產能升級與智慧製造導入正同步推進，第2座自動化噴烤漆廠預計將於明年第1季投產，3層樓新廠房亦將於第3季完成建置並陸續導入新產線設備，另搭配已購入的6200坪土地整體廠區重整規劃，將進一步擴大生產規模並強化接單彈性。

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