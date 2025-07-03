Volvo代理總裁林裕凱太帥爆紅 迷暈一票網友

Volvo代理總裁林裕凱高顏值迷暈一票網友。（Volvo提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國際富豪（Volvo ）汽車日前宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由年僅37歲的林裕凱接任Volvo Car Taiwan代理總裁，林裕凱年輕、高顏值的照片曝光後，立刻在社群平台Threads、Facebook引爆網友熱烈討論，林裕凱3個字也擠進Google熱搜排行榜。

林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，加入Volvo以前，曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等職務。

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網友好奇指出，「加入公司4年就當代理總裁，他爸是誰？好強」；有網友則透露，林裕凱是成功高中和政治大學企管系畢業。

還有網友直呼：「太帥了吧，還缺總裁夫人嗎？」、「應該很多人想應徵總裁秘書吧」。甚至有女網友直接用ChatGPT生成林裕凱的合照直稱：「各位女性同胞，來Volvo上班看不到總裁喔，想要和林裕凱合照只能靠ChatGPT」。

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