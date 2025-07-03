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政院拍板投資台灣方案2.0 吸引1.2兆投資、創造8萬個就業機會

2025/07/03 14:54

行政院會今天拍板「投資台灣三大方案2.0」，將延長至2027年，並擴大適用範圍。（行政院提供）行政院會今天拍板「投資台灣三大方案2.0」，將延長至2027年，並擴大適用範圍。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天拍板「投資台灣三大方案2.0」，將延長至2027年，並擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5＋2產業創新領域。新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

行政院長卓榮泰表示，自2019年起，在中美貿易戰背景下，政府推動「投資台灣三大方案1.0」，至今已吸引超過1600家廠商，投資金額更提前達標超過2.5兆元，創造逾16萬個工作機會，成效非常顯著。期待「投資台灣三大方案2.0」計畫未來再吸引1.2兆元投資，創造8萬個就業機會。

經濟部說明，三大方案優惠措施將加碼，2025至2027年新增額度7200億元，由三大方案平均分配，而大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助，20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％、逾100億元0.3％，至於中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為1％，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

在人力配套方面，為引導企業加薪，方案修正原增聘優惠措施，未來企業聘僱本國員工投保薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%，若聘僱本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國說明，截至2025年5月底，已有335家廠商審核通過申請，也協助補實4900人，另外在移工人數部分，有核准5700人左右，累計至今實際有聘僱的外國人約1700人，未來可延續先前施政成果，持續協助台商、外商設廠時補實人力。

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