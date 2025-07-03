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恒耀：美越關稅出爐「利空出盡」 全球貿易破碎化必走國際佈局

2025/07/03 14:50

恒耀在越南設廠。（恒耀提供）恒耀在越南設廠。（恒耀提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國與越南對等關稅談判拍板，國內車用扣件大廠恒耀（8349）分析，關稅出爐是「利空出盡」，美對越南最高課徵20%稅率「真的算低」，最關鍵是關稅訂定下來之後，不確定因素消除，台商要比的就是全球佈局深度與廣度。

美國與越南談判達成協議，未來越南輸美商品將依非原產地成分比例實施分級關稅，最高稅率約為20%，較先前最高46%大降，市場認為優於預期。

恒耀為國內車用扣件大廠，也已在越南設廠，越南廠投產後，除有當地市場，也會銷往歐洲、美國等地區；對於美越談判出爐，恒耀發言人許繼文分析，對標先前已談成的英國有10%稅率，越南可爭取到20%，稅率已經算是很低。

他進一步指出，美國最大目的是對抗中國，而台灣因地理位置、兩岸貿易等，也容易被捲入地緣政治，廠商就必須向全球佈局，也是這幾年出現「Taiwan+1」要求。

許繼文認為，關稅出爐之後，是你有、我有、大家都有，稅率雖有高低，但還是回到自身競爭力問題，能否轉嫁是一大關鍵，當客戶需要你的產品，就會吸收關稅，或是可協商雙方如何負擔等。

他強調，當全球貿易破碎化，國際佈局是必然要走的路，以恒耀為例，不重押單一市場，在地生產、在地銷售，甚至以免除關稅問題。不過，以車用扣件為例，輸美仍適用貿易法232條款，目前稅率50%，或是汽車零件關稅25%。

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