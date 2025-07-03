越南對等關稅揭曉 行政院：台美持續磋商溝通

行政院發言人李慧芝今（3）日在院會後記者會表示，台美雙方持續就對等關稅議題磋商溝通，有關談判的內容和結果會適時向國人做報告。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，對越南進口商品徵收20%關稅，對轉運貨物徵收40%關稅，市場也關注台灣何時能達成協議，對此，行政院發言人李慧芝今（3）日在院會後記者會表示，台美雙方持續就對等關稅議題磋商溝通，有關談判的內容和結果，是否有進一步說明，會適時向國人做報告。

川普4月初宣布推動對等關稅措施，隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。由於暫緩期即將於7月9日屆滿，各國的關稅數字陸續揭曉。越南成為亞洲當中第一個完成對等關稅談判的國家，美國將對來自越南的所有商品，課徵20%的關稅，並對任何形式的「轉運」支付 40%關稅，同時越南對美零關稅開放市場。

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行政院日前表示，繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，於美東時間6月25日在華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天的第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克進行整體溝通。雙方都認為談判取得建設性進展，也期盼談判將能取得互利共贏結果。

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