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道達爾攜手工研院開發下一代LMFP電池技術 泓辰商機可期

2025/07/03 14:19

法國道達爾集團與工研院簽約，泓辰材料董事長陳宏力（左一）見證。（業者提供）法國道達爾集團與工研院簽約，泓辰材料董事長陳宏力（左一）見證。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕電池正極材料領導廠商泓辰材料（3616）今日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，攜手開發下一代LMFP電池技術，其中，關鍵材料就是採用泓辰（HCM）磷酸錳鐵鋰（LMFP）產品，伴隨計畫開展，多項應用將逐步貢獻營收。

泓辰董事長陳宏力指出，為強化三方合作，Saft團隊近日已到泓辰完成審廠，針對研發、生產、品管等進行深度評估，給予極高評價。而工研院的第一期合作案完成LMFP及LMFP-NMC複合電池配方技術研究，第二期強化雙層塗佈技術，並將LMFP導入固態鋰金屬電池，這是台灣電池材料技術進軍國際市場的重要里程碑，其中，泓辰扮演關鍵角色，提供客製材料給工研院。

Saft 是法國能源集團 TotalEnergies 旗下的高端鋰電池製造商，專注於提供高安全性、高可靠性的電池解決方案，應用涵蓋軍工、航太、醫療、軌道交通及物聯網（IoT） 等高端領域，並在6月巴黎航空展與全球飛機系統領導者賽峰集團（Safran）簽署獨家合作協議，攜手開發高安全標準的航空用鋰電池系統，Saft計畫應用於電動與混合動力飛機，並以LMFP為首波技術主軸，因此泓辰可望在這波材料去中化的浪潮中，脫穎而出。

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