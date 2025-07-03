美國對越南關稅對半砍 法人點名4檔台股受惠

川普宣布對越南出口至美國關稅降低至20%，法人分析，台股標的最大受惠者為來億。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普宣布對越南出口至美國關稅降低至20%，從原本46%對半砍，本土法人出具最新報告指出，主要受惠台灣成衣製鞋代工業，其中越南產能、歐美客戶佔比高者，有望最為受惠越南對等關稅，看好來億-KY（6890）、寶成（9904）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）。

法人指出，川普宣布越南出口至美國關稅自46%降低至20%，但任何轉口貿易、洗產地者將課徵 40%高額關稅，主要為打擊中國低價洗產地至美國之可能性。越南對美國進口關稅持全面開放的態度，對美國實施零關稅措施，因此，越南作為第二個與美國談完對等關稅國家，主要受惠者為越南加工出口的台股、他國企業，包含成衣、 製鞋加工業。

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法人認為，越南產能、歐美客戶佔比高的台股標的值得留意反彈力道，因越南關稅趨緩，有望帶動原先受4月2日美國對等關稅影響的動能恢復，關於供給面而言，對等關稅對於台灣成衣、製鞋加工業影響甚小，主要因產品終端售價為代工出廠價之8-9 倍以上，然原本高於預期對等關稅將對歐美品牌產品終端需求有所承壓。隨美國對越南課徵關稅減少至原先預期之一半以下，現降為 20%，將有利於歐美品牌廠於越南下單者，如Nike、Adidas 、New Balance、ON Running 、ASICS 、Deckers、Lululemon等品牌客戶。

法人分析，台股標的最大受惠者為來億，越南產能佔比 87%、主要客戶為Adidas、Hoka、Converse、New Balance，寶成的越南產能佔比31%，主要客戶為Nike，再來則是儒鴻，其越南佔比70%，主要客戶為Nike、Lululemon，至於聚陽的越南佔比41%，主要客戶為Gap、GU。

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