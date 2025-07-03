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00961首配息出爐 年化配息率15％

2025/07/03 15:52

7月除息的ETF配息率排名。（記者吳欣恬翻攝）7月除息的ETF配息率排名。（記者吳欣恬翻攝）

記者吳欣恬／台北報導〕富蘭克林華美投信臺灣永續高息（00961）1日公告配息，根據官方公告，00961每受益權單位預估配發金額為0.115元。若以今天最新收盤價9.37元換算，單次配息率約1.24%，年化配息率約15%，在7月除息的ETF中遙遙領先。7月1日公告以來，近2日交易量暴增萬張。

00961基金經理人江明鴻表示，配息來源主要來自成分股企業的盈餘分配，2025年台灣企業獲利預估增長約16%，為高股息ETF提供了穩固的配息基礎；00961成分股主要集中在航運、半導體、金融、傳統產業等，具有穩定現金流的領域，這些產業在高毛利與高現金流支撐下，展現穩定配息實力。

據富蘭克林華美投信官網資料，00961最新調整的成分股中，無論是產業板塊或是個股權重排序，皆以航運業龍頭長榮為首，根據今年高殖利率個股排行榜，長榮以破13%的殖利率名列前茅，為00961在航運業權重上提供支撐，且受惠於運價上漲帶來的獲利成長，更替投資者提供豐厚現金回報。

00961近期成分股權重調整，航運板塊比重從約 6.89%激增至25.25%，增加18.36%最高；電子半導體從26.71%調降至11.00%，縮減15.71%最多；而整體成分股的版圖分配：航運、電子通路、金融保險、電子零組件及半導體等五大產業，皆維持在10-25%的配置比重，不會過度集中於單一產業，既能掌握高股息機會，也達到風險分散的效果。

法人分析，雖然半導體產業受惠於AI需求強勁，獲利表現亮眼，但從股息角度分析，該產業的資本密集特性使得股息政策相對保守，且半導體企業需要大量資本投入研發和設備更新，因此一定程度上限制股息發放空間；相較之下，航運業在景氣週期高點時，固定資產攤提完成，加上現金流充沛，具備更強的股息發放能力。

00961自去年10月掛牌上市至今，尚未進行任何一次配息，7月將迎來首度配息，因累積長達8個月收益基礎，受到高度關注。依該基金的配息頻率採月配息機制，但只有在具備實際可分配收益時才配息，避免「左手配右手」或淪為單純帳面操作。而今官方公告首次年化配息率達15%，超越00919當年的首配水準。

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