晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

美國營收超過中國 美食-KY搶父親節蛋糕商機

2025/07/03 13:58

迎父親節商機，以85°C聞名的美食-KY（2723）一口氣祭出4款「爸」氣十足的平價造型蛋糕，價格從550元到750元不等，預估可售出約3萬3000個父親節主題蛋糕，年增約2%。（85°C提供）迎父親節商機，以85°C聞名的美食-KY（2723）一口氣祭出4款「爸」氣十足的平價造型蛋糕，價格從550元到750元不等，預估可售出約3萬3000個父親節主題蛋糕，年增約2%。（85°C提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎父親節商機，以85°C聞名的美食-KY（2723）一口氣祭出4款「爸」氣十足的平價造型蛋糕，價格從550元到750元不等，預估可售出約3萬3000個父親節主題蛋糕，年增約2%。

美食-KY（2723）今年1~5月合併營收80.37億元，年增2.74%。美國市場貢獻的合併營收占比已達47%，超越中國市場，穩居美食-KY最大市場。

美食-KY今年首度進軍美國東岸市場，推升美國門市數量突破80店，今年年底的門市數量上看超過90間，美國市場營收將維持雙位數正成長。

美食-KY坦言，台幣升值，美國帳面營收難免受到影響，但當地採購成本及費用也主要以美金計價，等於自然避險，達到降低獲利波動的效果。

中國市場自去年8月以來著手產品改造，銷售動能逐漸看到改善；累計今年前5月中國市場合併營收較去同期減少9.7%，幅度收窄至個位數，前5月中國市場營收貢獻比重則占合併營收38%。

截至目前為止，85°C在台灣共378家門市、中國為453家、美國 82 家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財