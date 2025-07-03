美國營收超過中國 美食-KY搶父親節蛋糕商機

迎父親節商機，以85°C聞名的美食-KY（2723）一口氣祭出4款「爸」氣十足的平價造型蛋糕，價格從550元到750元不等，預估可售出約3萬3000個父親節主題蛋糕，年增約2%。（85°C提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎父親節商機，以85°C聞名的美食-KY（2723）一口氣祭出4款「爸」氣十足的平價造型蛋糕，價格從550元到750元不等，預估可售出約3萬3000個父親節主題蛋糕，年增約2%。

美食-KY（2723）今年1~5月合併營收80.37億元，年增2.74%。美國市場貢獻的合併營收占比已達47%，超越中國市場，穩居美食-KY最大市場。

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美食-KY今年首度進軍美國東岸市場，推升美國門市數量突破80店，今年年底的門市數量上看超過90間，美國市場營收將維持雙位數正成長。

美食-KY坦言，台幣升值，美國帳面營收難免受到影響，但當地採購成本及費用也主要以美金計價，等於自然避險，達到降低獲利波動的效果。

中國市場自去年8月以來著手產品改造，銷售動能逐漸看到改善；累計今年前5月中國市場合併營收較去同期減少9.7%，幅度收窄至個位數，前5月中國市場營收貢獻比重則占合併營收38%。

截至目前為止，85°C在台灣共378家門市、中國為453家、美國 82 家。

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