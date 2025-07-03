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越南出口關稅定案 市場風險有限衝擊可控

2025/07/03 12:27

越南出口關稅定案，市場風險有限衝擊可控（路透）越南出口關稅定案，市場風險有限衝擊可控（路透）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國總統川普宣布，與越南達成新一輪關稅貿易協議，是亞洲首簽國家。針對此次協議內容，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，20%的關稅水準符合市場預期，根據先前市場預期，最終落實的關稅將落在20%至24%之間，若確定維持此水準，市場已大致反映相關風險，衝擊有限。

根據協議內容，越南出口至美國的所有商品將統一課徵20%關稅，而透過第三地轉運的貨品則須繳納更高的40%關稅。作為交換，美國產品將以零關稅條件進入越南市場，越南市場也將向美國「完全開放」。越南因此成為繼英國之後、全球第二個與川普政府簽署貿易協定的國家，並為亞洲首簽國。

張晨瑋指出，根據越南當地券商報告，若越南對等關稅落在20%情境，今年越股的獲利成長預估為13.4%，企業將展現基本面韌性，特別看好金融、地產等大型權值股，有望持續展現強勁獲利動能。特別是當關稅稅率底定，政策不確性因此消除，場邊觀望資金可望重返越股，進一步推升越股走勢。

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