「大而美法案」下一步？ 1文看懂美國國會立法馬拉松

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson，右）於7月2日，在華盛頓國會山莊召開記者會，說明共和黨內部為推動總統川普的「大而美」稅收與支出法案所面臨的挑戰。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普力推的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）於參議院驚險過關後，許多人好奇法案是否已一錘定音。事實上，這僅是立法馬拉松的關鍵一回合。根據美國立法程序，一項法案要成為法律，必須由參、眾兩院通過「內容完全相同」的版本，因此，這份「參院版」法案的下一步，是回到眾議院的球場。

回顧整個審議過程，眾院早於今年5月22日，就已通過了最初的「眾院版」法案。然而，法案送至參院後，經過長時間的辯論與修正，參院於7月1日通過了一個內容已有多處差異的「參院版」。正因為兩個版本不同，參院必須將其版本送回眾院，尋求共識。

請繼續往下閱讀...

目前，眾院面臨兩個主要選擇。最快的方式是「照單全收」，若眾院全體表決同意參院的修改，法案便能直接送交白宮。但若眾院不同意參院的修改，則可提出異議，並要求兩院召開「協商委員會」（Conference Committee）。

「協商委員會」是解決兩院版本分歧最核心的機制。它由兩院的資深議員代表組成，如同一個閉門的談判小組，任務是將兩個不同版本的法案，整合出一個雙方都能接受的「最終妥協版」。這個過程充滿了政治交易與折衝。

一旦協商委員會達成共識，他們會提出一份「協商報告」（Conference Report），這份報告就是法案的最終版本。接著，這份「最終妥協版」法案，必須再次送回參、眾兩院進行最後的表決。此時，兩院議員只能對這份報告投下贊成或反對票，不能再提出任何修改。唯有兩院都通過了這個一字不差的最終版本，法案才會被正式送交白宮，由總統簽署或否決。

兩院版本須完全一致：

法案成為法律的鐵則，是參、眾兩院必須通過內容完全相同的版本。

參院修改後須送回眾院：

因參院通過的版本與眾院初版不同，法案必須送回眾院再次表決，以尋求一致。

版本不同則召開「協商委員會」：

這是解決兩院分歧最核心的機制，由兩院代表共同磋商出一個最終妥協方案。

協商後法案不得修改：

協商委員會產出的「最終版」法案，送回兩院後只能進行一次性的表決，通過或否決，不能再提修正案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法