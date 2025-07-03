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焦點股》美越貿易協議製鞋類股反攻 寶成漲多拉回

2025/07/03 12:16

美越達成貿易協議，激勵台灣製鞋類股反攻。（路透檔案照）美越達成貿易協議，激勵台灣製鞋類股反攻。（路透檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國和越南達成貿易協議，越南輸美商品將被課徵20%關稅，美國總統川普還表示越南將「對美國完全開放其貿易市場」。此消息激勵台灣製鞋類股反攻，來億-KY（6890）、鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）今天股價開盤皆跳空漲停，旋即拉回，截至11點45分，股價漲幅仍超過5%。而豐泰（9910）、中傑-KY（6965）也表現強勢，盤中皆超過5%的漲幅。

這些製鞋廠皆以越南為主要生產基地，同時也佈局東南亞其他廠區以分散產能，為國際知名品牌代工製鞋。Nike近日財報出爐，優於市場預期，並證實營運谷底已過，激勵股價水漲船高，台灣代工廠豐泰、寶成（9904）都有望受惠。

寶成近期被兩檔ETF列入新成分股，在投信買盤帶動下，寶成昨股價攻上漲停35.05元、連5漲，成交量更爆出9.4萬張。寶成今年每股配發現金股利1.7元，並於今天除息，早盤最高衝上33.95元，然而隨即由紅翻黑，盤中跌幅一度超過5%。

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