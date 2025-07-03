第1季國銀獲利創高 員工貢獻度洗牌 第1名是他

第1季國銀員工貢獻度排名出現大洗牌，花旗銀行以每人貢獻高達1639.8萬元位居榜首（資料照，彭博）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布2025年3月底本國銀行營運績效季報，第1季38家本國銀行合計稅前盈餘達1439億元，創歷年同期新高，年增26億元、增幅1.84%。不過，由於總體員工人數略增，拉低平均每位員工貢獻度至274.1萬元，與去年同期相比略為下滑。

本季員工貢獻度排名出現大洗牌，花旗銀行以每人貢獻高達1639.8萬元位居榜首，其次為輸出入銀行859.316萬元與匯豐商銀672.015萬元。央行官員指出，花旗自拆分消金業務給星展後，員工人數銳減，是其人均貢獻大增的主因。輸出入銀行則因業務性質特殊，與一般銀行難以直接比較。

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若排除外商銀行花旗、匯豐、渣打、星展及性質特殊的輸出入銀行、農業金庫與兩家網銀，在30家本國銀行中，員工貢獻度最高的是上海商銀，達709.73萬元；其次為富邦銀行519.78萬元、國泰世華504.22萬元。

向來名列前茅、被封為「南霸天」的京城銀行，則因對外投資波動加劇，加上面臨被永豐金併購的調整期，首季獲利明顯下滑，排名退居第9名。

至於八大公股銀行，僅一銀、華銀、彰銀及台企銀等4家在今年第1季出現員工貢獻度成長。兆豐銀雖仍居公股銀行之首，但貢獻度年減140.91萬元至484.03萬元；台銀則由509.38萬元腰斬至244.76萬元。官員說明，兩家銀行獲利衰退是貢獻度下滑的主因。

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