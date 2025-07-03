憂外匯存底武器化！彭博：「黃金」成全球央行避險首選

各國央行對外匯存底「武器化」擔憂加劇，正增持黃金降低地緣政治風險。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，外匯「武器化」讓全球央行越來越頭疼，也讓他們更有理由增持黃金。根據瑞銀（UBS）最新調查，全球央行對外匯存底「武器化」的擔憂正快速升高，黃金是最大的贏家。

瑞銀集團指出，黃金已超越歐元，成為僅次於美元的第二大央行儲備資產。瑞銀集團上個月對近40家央行的調查顯示，在地緣政治背景下，將外匯存底武器化視為投資風險的央行比例，從去年的32%大幅上升至今年的49%，在2023年時，這個比例僅14%。

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當中，有52%的受訪央行表示，黃金成為主要的避險工具，計劃在未來一年增持黃金。各國央行預計，未來五年，黃金的報酬率將高於其他資產。

瑞銀資產管理中央銀行分析師薩勒曼（Philipp Salman）指出，地緣政治風險已成為各國央行資產配置的核心考量。俄羅斯外匯存底遭凍結後，更突顯黃金作為難以被制裁或沒收的獨特優勢，也推動金價自2022年底以來翻倍上漲。

瑞銀主權市場主管卡斯特利（Massimiliano Castelli）表示，「只要把黃金買回國內保存，幾乎無法被制裁機制鎖定」。因此，黃金被視為降低被制裁風險的工具。

除了避險功能，央行也將黃金視為中長期報酬最佳的資產類別。調查顯示，未來5年內，許多央行普遍看好黃金勝過其他投資標的。同時，也有央行指出增加黃金配置是為了分散外匯存底的投資組合，並降低對美元依賴。

國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，美元在全球外匯存底的比例一直在下降，已從2000年約70%降至60%以下。歐元是這項轉變的最大贏家之一，目前約佔全球外匯存底的20%。

卡斯特利指出，過去幾年美國政府（尤其是川普時期）的制裁與貿易政策，促使更多央行反思是否應分散至其他安全資產，如德國公債等。他強調，雖然美元地位仍穩固，因其市場流動性與美債的深度難以取代，但當前的趨勢更像是「漸進式演變，而非劇烈地震」，各國央行對資產配置的重新思考已悄然展開。

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