Costco出事了！遭爆賣「山寨」貨還骨折價出售被告了

〔財經頻道/綜合報導〕美式量販龍頭好市多(Costco)遭Lululemon提告,Lululemon指控好市多旗下自有品牌科克蘭(Kirkland)販售的「平替版」服飾為山寨貨,並試圖誤導消費者,藉此搭便車獲利,嚴重侵害Lululemon品牌權益。

綜合《CBS》、《CNN》、《紐約時報》等美媒報導,加拿大專業運動服飾品牌Lululemon以高品質的瑜伽服飾及運動裝備聞名,近日指控Kirkland涉嫌販售6款Lululemon的仿冒品,包括連帽上衣、ABC褲、Define夾克及Scuba連帽外套等熱門商品,且售價遠低於原品。

根據外媒整理,Lululemon一款約100美元(約新台幣2888元)的男款夾克,在Costco的售價竟僅19.97美元(約新台幣576元)。

另一款Lululemon Scuba系列一件要價118美元(約新台幣3408元)的連帽運動衫,Costco版本只要8美元(約新台幣232元),價差高達14倍,相當於下殺不到1折。

Lululemon售價約130美元(約新台幣3754元)的ABC褲子,Costco也以20美元(約新台幣577元)的低廉價格出售。

Lululemon批評好市多「不法利用了原告的聲譽、商譽及血汗,銷售未經授權、未經許可的服飾,這些服飾使用了仿冒品(knockoff)、原告知名商品外觀及設計專利的侵權版本」。

並訴訟文件中,Lululemon列舉了其產品與Costco產品在設計上的相似之處以及價格差異,並指出有鑑於Lululemon商品的成功,「部分企業複製、抄襲原告的專利服裝設計,創造出『仿冒品』或『平替產品』」,讓部分消費者錯誤的認為這些侵權商品與原版商品產生了不正當連結,以為侵權商品就是正版商品。

Lululemon在給外媒的聲明中表示,作為1家以創新為主導的公司,Lululemon在產品的研究、開發和設計上投入了大量資金,Lululemon非常重視保護和執行自身知識產權的責任,並在必要時採取適當的法律行動。

Lululemon要求法庭審判,讓Costco停止販售平替版商品,並尋求賠償。

