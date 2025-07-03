被川普狂抱怨「不買美國車」 日本首相直白說原因

石破茂表示，「我們無法銷售那些美國製造的左駕、體積龐大、耗油量高的汽車」。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普，近日不斷抱怨美國汽車在日本市場占有率太低，甚至以此為由想要增加日本出口到美國所有商品的關稅。對此，日本首相石破茂直白回應「我們無法銷售那些美國製造的左駕、體積龐大、耗油量高的汽車」。

根據《彭博》報導，石破茂昨（2日）在與反對黨領袖進行選前辯論時表示，美國汽車在日本普遍難以銷售，「我們無法銷售那些美國製造的左駕、體積龐大、耗油量高的汽車」，他補充說，日本政府需要與美方討論如何提升美國汽車的進口量，「我們將與美國討論如何生產更優質的產品，並在考慮日本安全的前提下將它們引進日本。」

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石破茂發言時，正值川普再次重申他長期以來對美國汽車在日本市場占有率偏低的批評。川普威脅要對日本出口到美國的所有商品徵收最高達35%的全面關稅，高於預定的24%。

除了這些更廣泛的關稅之外，一項針對汽車的25%關稅也一直是美日貿易談判中的一個主要障礙。汽車產業占據美國對日貿易赤字的大部分，這也是川普試圖透過關稅手段來解決的問題，而對日本來說，汽車產業則是經濟的關鍵支柱之一。

川普在週日播出的福斯新聞（Fox News）訪談中對日本的汽車政策發出了抨擊。「我們沒有對日本出口汽車。他們不接受我們的車，對吧？但我們卻讓他們把數以百萬計的汽車輸入美國。這不公平，」川普說。

日本五月的貿易數據顯示，對美汽車出口的總價值下降了24.7%，但出口量僅下降3.9%，這顯示日本車商為了維持出貨量而透過降價犧牲利潤。

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