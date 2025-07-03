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川普批日本不買美國車 石破茂：左駕又耗油 很難賣

2025/07/03 11:37

日本首相石破茂稱，美國製造的車採取左駕設計、體積巨大又油耗，在日本很難賣。（路透）日本首相石破茂稱，美國製造的車採取左駕設計、體積巨大又油耗，在日本很難賣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前砲轟日本不買美國車，批評美國與日本之間的汽車貿易不公平。對於川普的批評，日本首相石破茂也做出回應，稱美國製造的車採取左駕設計、體積巨大又油耗，在日本很難賣。

綜合媒體報導，長期以來，美國一直對難以打入日本汽車市場感到沮喪。川普日前在《福斯商業新聞》專訪中直言，日本不接受美國的汽車，但卻把數百萬輛他們的汽車運到美國，批評這種情況並不公平。

川普表示，美國對日本存在龐大的貿易逆差，日本也明白這一點，認為日本可以透過從美國購買「大量石油」和其他商品，以減少貿易逆差，並威脅美國是可以單方面設定與日本的貿易條款，透露他計劃發封信給日本，信上寫著「親愛的日本先生，情況是這樣的。你們的車得付25%關稅」。

對於川普批評日本不買美國的汽車，日本首相石破茂週三（2日）做出回應，稱日本不能銷售左駕、體積巨大而且燃料效率低落的美國製汽車，並表示日方將與美國討論如何生產較佳的產品，並將這些產品引進日本，但同時也會顧及日本安全。

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