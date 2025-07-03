解禁！美國已開放晶片設計軟體出口中國

外媒報導，作為美中貿易新協議的一部分

，美國已開放晶片設計軟體出口中國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國簽署貿易協議後，川普政府已解除某些針對出口晶片設計軟體到中國的管制，放寬兩大國關鍵技術往來。《彭博》報導，晶片設計軟體巨頭德國西門子 （Siemens） 昨（2日） 表示，美國商務部已告知他們，原本需為向美國政府申請許可才能把軟體出口中國的規定，現在已不再實施。

西門子表示，已恢復其中國客戶對其軟體和技術的全面存取權限。同屬晶片設計軟體大廠的Cadence（CDNS-US）和Synopsys（SNPS-US） 則未立即回應是否收到同樣的通知。

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據報導，川普政府在5月實施晶片軟體出口管制，以回擊中國對重要的稀土礦物出口限制。但根據上週美中兩大經濟體簽署的貿易協議，美國承諾允許晶片設計軟體、乙烷和噴射引擎出口到中國，條件是中國需兌現加速批准關鍵礦物出口的承諾。

Cadence、Synopsys 和西門子的電子自動化設計 （EDA） 軟體應用廣泛，從輝達、蘋果等公司的高階處理器到電源管理零件這類比較簡單的零件都涵蓋其中。

《彭博》指出，此次美國對中國EDA銷售的短暫打擊，標誌著華盛頓多年來遏制北京半導體和人工智慧雄心的行動升級，此前華盛頓已對先進晶片及其製造設備實施限制。

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