坐擁60房還成宜蘭欠稅王 渡假村10戶房產遭法拍4戶

林男名下渡假村的房產遭法拍。（宜蘭分署提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕苗栗1名44歲林姓男子，從事投資業，房產遍布全台，其中光宜蘭就坐擁超過60房，但長期積欠房屋、地價稅，累積619筆、542萬元，被宜蘭縣政府財政稅務局列為欠稅王，名下「蘭陽觀海渡假村」有10戶遭法拍，經降價連3拍後，吸引逾50人搶標，最後拍定4戶，總價超過600萬元。

林男多年前捲入違法吸金投資案，案件仍在司法審理，當年他將賺來的資金轉投資房地產，不僅選定宜蘭「蘭陽觀海渡假村」一口氣購入60多房外，高雄、桃園等地也有房產，但卻不繳納稅款，法務部行政執行署宜蘭分署於2021年陸續收案催繳，考量房價調漲等波動，今年強制執行法拍。

請繼續往下閱讀...

宜蘭分署選定林男名下「蘭陽觀海渡假村」其中10戶法拍，每戶約10至20坪大小，今年5月首拍時，每坪底價約20萬元上下，但因周邊房價每坪僅10多萬元，多數競標者觀望等候降價。

6月份2拍降至每坪約13萬至16 萬不等，競標者仍不進場，直至7月第3拍，每坪降到11萬至13萬不等後，吸引超過50人搶標，10戶共分10標拍賣，僅拍4標總金額就達629萬多元，因超過欠稅款項已足夠償還追繳金額，剩餘6戶不再拍賣，讓不少人當場直呼「可惜！」

林男名下房產最後被法拍4戶，坪數及價格分別是16坪190萬618元、12坪175萬959元、12坪142萬元以及10坪122萬元，搶標及得標者多為北部人，據了解想要作為渡假休閒用，認為以每坪不到13萬元購入海景房相當划算。

宜蘭資深陳姓房仲指出，蘭陽觀海渡假村雖於1997年建造完成，屋齡高達28年，但因靠海加上14層樓高，可遠眺壯闊海景及龜山島，深受外地客喜愛，房型也多元，有小坪數套房及挑高樓中樓建物，部分戶數雖會看到福地（墓園），但無禁忌的人還是會進場，近6個月平均實價登錄每坪12萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法