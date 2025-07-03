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麥當勞搶人 儲備幹部起薪調升至4萬2900元起

2025/07/03 10:31

台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力，新徵餐廳儲備幹部300名職缺。（麥當勞提供）台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力，新徵餐廳儲備幹部300名職缺。（麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕因應積極展店計畫與勞動市場需求，台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力，新徵餐廳儲備幹部300名職缺，號召社會新鮮人以及有志投入餐飲管理的求職者，起薪4萬2900元起（訓練期3萬8400元，含津貼），調幅超過8%。

此外，廣邀中高齡、二度就業與退休人士，加入全台700名正職服務員的行列，總計釋出1000名正職職缺，為麥當勞多元友善的職場再添生力軍！

台灣麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，麥當勞致力於打造青銀共融的職場，目前全台45歲以上員工已突破4800人，年增35.5%，是台灣僱用最多中高齡的速食品牌。

針對管理職，除了完善的訓練與晉升制度，今年3月1日起，餐廳管理職全面調薪，其中儲備幹部訓練期薪水從3萬5400元增加至3萬8400元（含津貼），調幅超過8％。

通過訓練期後，成為正式儲備幹部，起薪由4萬2400元調升至4萬2900元；此外，副理與經理起薪亦同步調升，分別為4萬9200元、5萬9700元，希望吸引更多好人才加入麥當勞。

麥當勞亦與全國20所大專院校合作，推出「黃金超跑計畫」，針對大三以上學生提供校園儲備幹部實習計劃，在校期間即能享有正職薪資3萬8400元與相同福利，透過完整的訓練制度，學生可提前累積實務經驗，結合理論與實作，畢業即就業，為未來職涯超前起跑。

搶進畢業季，麥當勞特別與求職平台Cake合作，7月5日在捷運南京復興站六號出口，舉辦「儲備幹部快速面試專場」，現場提供即時面談機會，協助求職者快速卡位，只要報名並完成面試，就可得到超商禮券及大麥克兌換券一張，名額有限，報名要快！（網址: https://global.cake.me/mcdmcd

麥當勞自2016年起，即比照外商福利，提供七天家庭日，正職員工自入職第一年起即享有10天特休與7天家庭日假期，全年共可休假123天。

今年起因政府宣布恢復4天國定假日，麥當勞員工再增加4天假期，全年可休127天，此外，任職滿10年還可享有連續8週的給薪特休，不論休息或充電都可好好利用，是正職員工最有感的福利之一。

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