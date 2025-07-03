焦點股》穩懋：聚焦高功率射頻 看好下半年持續成長

聚焦高功率射頻，穩懋看好下半年持續成長。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵廠穩懋（3105）董事長陳進財昨日參加論壇時指出，全球碳化矽（SiC）基板龍頭Wolfspeed日前宣布破產，但對穩懋並無影響，穩懋一開始就聚焦在高功率射頻（RF）產品，同時他也看好化合物半導體產業會持續成長；穩懋股價今日開高走高，截至10點為止，股價上漲5.9元，暫報90.5元、漲幅近7%，成交量近4000張。

陳進財認為，受到AI運算的崛起，RF市場仍大有可為，畢竟高度運算就需要高度傳輸搭配，這部分市場門檻高、市場也不算太大，因此競爭者少，不過，AI、低軌衛星、自駕車等都需要RF，市場發展潛力可期；至於美國對等關稅是否會有影響，陳進財也說，穩懋出口到美國的產品佔營收僅1%，因此看不出影響，但匯率波動對出口型企業殺傷力大。

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觀察三大法人動態，昨日外資賣超穩懋438張、投信賣超4張、自營商買超13張，合計賣超429張，主力也同步賣超400張；法人建議，穩懋股價持續在80-90元附近打底已久，不過，匯率影響到底如何恐得等第二季財報出爐才能比較清楚。

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