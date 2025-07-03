傳鴻海急撤中國籍員工 印度iPhone工廠亮警報?郭明錤：蘋果早知情

電子大廠鴻海（2317）近日傳出已要求數百名駐印度iPhone工廠的中國工程師與技術人員返中國。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕電子大廠鴻海（2317）近日傳出已要求數百名駐印度iPhone工廠的中國工程師與技術人員返中國，市場認為這恐為蘋果公司（Apple）在印度擴大製造版圖的計畫帶來打擊。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱鴻海在印度iPhone廠的中國員工陸續回國是很早就有的規劃，蘋果也完全知情，因此認為這件事的影響幾乎可忽略。

《彭博》近日援引知情人士消息報導，指鴻海近期已通知駐印度南部iPhone工廠的大部分中國籍員工返回中國，這一動作大約從2個月前開始。據了解，目前已有超過300名中國籍員工離開印度，僅剩部分來自台灣的支援人員仍留在當地。

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報導指出，此舉對蘋果來說時機不佳，因為蘋果正準備聯手製造夥伴在印度大規模生產新款iPhone 17，富士康也正於印度南部興建新的iPhone工廠。

報導一出，引發外界關注。對此，郭明錤今（3日）在社交平台X發文表示看法，稱市場傳言在鴻海要求在印度iPhone工廠的中國員工回國，認為這件事的影響幾乎可忽略，主要重點有3，分別如下。

1.鴻海在印度iPhone廠的中國員工人數原本就少。

2.鴻海在印度iPhone工廠的生產能力是由台灣員工 （如來自富智康的民生廠） 建立，而非中國員工。

3.鴻海在印度iPhone廠的中國員工陸續回國是很早就有的規劃，蘋果也完全知情。

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