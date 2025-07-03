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焦點股》儒鴻：美鬆綁越南關稅 股價大漲

2025/07/03 09:28

美國鬆綁越南關稅，NIKE股價大漲，儒鴻跟著受惠。（資料照）美國鬆綁越南關稅，NIKE股價大漲，儒鴻跟著受惠。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美國總統川普宣布越南關稅從46%下降至20%，NIKE週三（2日）股價走強，紡織龍頭廠儒鴻（1476）今日開盤股價也觸及450.5元，一度大漲8.16%，不過，在調節性賣壓出籠下，截至上午9時19分，儒鴻股價暫報440.5元，漲幅收斂至5.77%，成交量530張。

NIKE為儒鴻大客戶，今年下單狀況穩定，並未見到修正，甚至有瑜伽服飾品牌客戶提出的預測需求創歷史新高，反映終端市場仍具成長性。儒鴻第三季訂單也已敲定，旗下產能已滿，能見度已涵蓋至9月底。儒鴻管理階層持續以多產地布局與成本控制應對潛在關稅風險，展現穩健應變能力。

隨著服裝風格朝向功能性與日常穿著融合發展，儒鴻的產品組合也逐步涵蓋更多元場景。自去年起持續加入的新客戶，在下單方面的成長力道強勁，截至今年4月，新客戶訂單已占整體營收比重達14%，全年目標為12%至18%，目前已位於目標區間之內，市場潛力仍大。

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