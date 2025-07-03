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焦點股》聯發科：開盤上演秒填息

2025/07/03 09:22

聯發科今日開盤大漲，上演秒填息。（記者卓怡君攝）聯發科今日開盤大漲，上演秒填息。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日除息，每股配息25元，隨著美國費城半導體指數大漲，大盤氣氛轉佳，聯發科今日股價走強，跳空大漲逾2%，一度站上1300元，開盤即上演秒填息，不過，賣壓隨即出籠，股價一度壓回平盤。

截至9:08分左右，聯發科股價上漲0.79%，暫報1280元、上漲10元，成交量逾2100張，上下震幅約2.36%。

聯發科先前預估，第二季營收以美金對台幣匯率1比32.5元計算，將介於1472億元至1594億元，較上一季減少4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%，營業毛利率預估為47%±1.5%。

法人預估，聯發科第二季手機業務營收與首季持平，全年5G手機晶片出貨量年增14.6%，ASIC（特殊應用晶片）專案為驅動股價的重要關鍵，ASIC專案預計明年開始量產，車用相關新品獲得中國車廠導入，預計2026年放量，在傳統手機業務持續成長，且AI、車用業務明年開花結果，看好聯發科後市表現。

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