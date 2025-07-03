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美國獨立日前1天 美股今提早3小時休市

2025/07/03 09:14

今年7月4日美國人將迎來第249個獨立日，這一天，美國會舉辦許多活動，包括愛國者遊行、燒烤、音樂會、放煙花等等活動進行慶祝。（示意圖，歐新社）今年7月4日美國人將迎來第249個獨立日，這一天，美國會舉辦許多活動，包括愛國者遊行、燒烤、音樂會、放煙花等等活動進行慶祝。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人注意！今（3日）為美國獨立日（Independence Day）前1天，美國股市將提早3小時休市，美國債市將提早1小時休市。

綜合媒體報導，7月4日為美國獨立日，是為紀念美利堅合眾國於西元1776年7月4日於大陸會議中宣布獨立宣言所成立的節日。這一天同時也是美國正式宣布從大英帝國宣告獨立的日子，故也是美國的國慶日。

今年7月4日美國人將迎來第249個獨立日，這一天，美國會舉辦許多活動，包括愛國者遊行、燒烤、音樂會、放煙花等等活動進行慶祝。

因適逢美國獨立日，美國股市今（3日）將提早3小時休市，美國債市則提早1小時休市。而美國國慶日當日，美國股市與債市皆休市不進行交易。

2025年適逢法定假日的美股休市日共有10天。美國國慶日過後至今年年底前，美股還有3次休市日，分別9月1日的勞動節、11月27日的感恩節和12月25日的聖誕節。

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