失業率最高的「15個大學科系」揭曉！第一名是「它」

大學學歷對未來的工作有所幫助，但在很大程度上，也取決於大學念了什麼科系。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大學學歷對未來的工作有所幫助，但在很大程度上，也取決於大學念了什麼科系。美國紐約聯邦準備銀行分析了22至27歲、擁有學士學位或更高學歷的應屆畢業生的失業率，發現有28個科系的畢業生，其失業率高於應屆畢業生的整體平均值的3.6%，當中有15個科系的失業率近5%或更高，而失業率最高的科系為人類學，失業率高達9.4%。

《商業內幕》報導，美國紐約聯邦準備銀行的資料，來自於美國人口普查局在2023年對「美國社區調查」的數據，涵蓋了73個學科領域。

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失業率最高的前5個科系依序為人類學（9.4%）、物理學（7.8%）、電腦工程（7.5%）、商業藝術與平面設計（7.2%）和美術（7%），顯示失業率最高的科系類型各異，其中一些與藝術、科技或科學相關。

而之後依序為社會學（6.7%）、化學（6.1%）、電腦科學（6.1%）、資訊系統與管理（5.6%）、公共政策與法律（5.5%）、博雅教育（Liberal Arts，5.3）、雜項科技（Miscellaneous Technologies，5%）、英文系（4.9%）、經濟學（4.9%）和國際事務（4.9%）。

求職平台 Glassdoor 的首席經濟學家趙丹尼爾（Daniel Zhao）指出，儘管電腦科學與工程領域的失業率偏高，但由於潛在薪資報酬可觀，這些科系對畢業生仍具吸引力。他指出，這些新鮮人之所以沒有工作，可能是因為他們選擇等待理想的相關職位，並非迫於現實妥協，反映出該產業仍被視為值得投入的領域。

紐約聯邦準備銀行微觀經濟主管阿貝爾（Jaison Abel）則表示，自2022年年中以來，科技產業在經歷疫情後的用人潮後出現整體疲軟，而該產業一向仰賴應屆大學畢業生。他指出，物理、電腦工程與電腦科學等科系的畢業生，正是科技業偏好聘用的對象，而這3個學科也正好是 2023 年失業率較高的領域。

阿貝爾進一步指出，這些科系畢業生失業率上升，主要反映的是其所對應的產業在當時經濟表現略顯疲弱。他強調，儘管整體經濟仍具韌性，但部分產業面臨的放緩壓力，仍對畢業生就業機會造成影響。

趙丹尼爾指出，與工程領域相比，純科學領域的畢業生可選擇的就業方向相對較為受限。他補充說，科學類職位多半仰賴聯邦政府資助，這種依賴性在未來可能構成風險。儘管目前的失業數據反映的是 2023 年的情況，但他也指出，在川普政府削減科研與科學預算的背景下，這一結構性依賴「無疑是未來需要關注的隱憂」。

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