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越南對等關稅20％ 網通廠商回應了

2025/07/03 08:59

越南對等關稅20%。（擷取啟碁官網）越南對等關稅20%。（擷取啟碁官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普2日在社群媒體Truth Social上宣布，已和越南達成貿易協議，越南銷往美國的所有商品將支付20%關稅，轉運商品稅率為40%。而美國之前對越南的對等關稅為45%。

對越南關稅的出爐，不願具名的網通人士表示，還要看台灣以及其他生產地的稅率如何，才能再評估後續因應狀況，畢竟，台灣缺電缺人，建廠成本也相對算高，但總而言之，因應全球變局，一定會分散生產地，以助於降低地緣政治風險，並提高供應鏈的韌性與彈性。

市場法人指出，在出口到美國的關稅提高，成本增加下，不排除要對應漲價，但相對也會降低產品競爭力，在美國銷售率，另外，供應鏈恐也將會調整，以減少負面影響。

國內網通廠包括啟碁（6285）、智易（3596）、智邦（2345）、正文（4906）、明泰（3380）、建漢（3062）、神準（3558）等，在越南都設有生產基地。其中，啟碁輸美營收約占70%，智邦為65%至75%，智易約40%，神準今年第一季營收區域比重中，美洲佔比88%。

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