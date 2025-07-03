銷售觸底？特斯拉Q2交車年減14％ 連兩季下滑

特斯拉Q2交車量跌14％。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）公佈第2季交車輛約38.4萬輛，較去年同期大跌14％，連續兩季出現年成長下跌的情況。不過，特斯拉的下滑幅度低於市場最悲觀的預測，部份人士認為銷售可能已經觸底，帶動特斯拉股價週三（2日）收紅。

綜合外媒報導，特斯拉過去3個月交車38萬4122輛電動車，相較去年同期的44萬3956輛，年減約14％，Q2總產量則維持在41萬輛左右。今年Q1特斯拉交車輛年減13％，來到33萬6681輛。

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深水資產管理（Deepwater Asset Management）合夥人孟斯特（Gene Munster）表示，「現在正處於底部」。孟斯特在X撰文指出，特斯拉報告比「傳聞」的數字高出4％，預計Q2的下滑將代表特斯拉的業績觸底。

特斯拉目前正面臨激烈的競爭，特別是來自中國電動車製造商的競爭，這些品牌銷售更新、更實惠的車款。在今年Q1時，特斯拉將銷售下滑的部份原因歸咎於客戶為了購買3月開始出貨的Model Y SUV改良車款而延後訂單。

此外，消費者對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的政治立場反彈也隨之而來，一波又一波的抗議活動重創了特斯拉的聲譽，並影響了銷售。

智庫能源創新機構（Energy Innovation）表示，川普政府推動的稅收支出法案，某些內容可能會損害特斯拉的太陽能和電池業務，到2035年這可能導致電動車銷量每年減少約10萬輛。

馬斯克也因「大而美法案」議題與川普撕破臉，兩人多次隔空交火。馬斯克表明反對該法案，川普則威脅要取消政府所給予馬斯克旗下企業的補貼，包括特斯拉和太空探索公司SpaceX。

市場預期銷售觸底的情況下，特斯拉週三股價收紅，收盤漲近5％，但今年以來股價累計仍跌約22％。

不過這項銷售數據實際上與馬斯克在5月中旬的說法相違背，馬斯克當時聲稱，特斯拉業務已從年初的低迷中復甦，當時導致銷售下滑的部份原因是人們不滿他在川普政府的工作，而馬斯克已在5月卸下自己於政府效率部（DOGE）的職務。

川普政府提出的數兆美元支出法案目前正在美國會闖關，若最終通過，根據該法將取消購買電動車提供的稅收抵免，特斯拉的銷售可能會在今年底面臨進一步的挑戰。目前，大多數分析師預估，特斯拉銷量將連2年下滑，《彭博》調查的分析師平均預測，特斯拉2025全年的交車輛將落在166萬輛，低於去年的179萬輛。

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