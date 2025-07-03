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又1官員槓上！FHFA局長控鮑爾證詞不實 籲國會調查

2025/07/03 13:02

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社資料照）聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前在參議院聽證會時的證詞「具有欺騙性」，呼籲美國會啟動調查。

《彭博》報導，普爾特週三（2日）在社群平台X撰文，要求美國會調查鮑爾、其政治偏見以及他在參議院做出的「欺騙性證詞」，並稱這些證詞足以用於免職鮑爾。普爾特指控，鮑爾在沒有提供證據的情況下，發表了不實言論。普爾特近期一直在加強對鮑爾的批評力道，並在另一則貼文中，喊話要鮑爾辭職。

身為大型住房監管機構的負責人，普爾特也呼籲鮑爾盡速降息，並表示，高昂的借貸成本正在損害人們的利益。

先前有媒體報導稱，聯準會大樓的翻修計劃成本不斷攀升，其中還包括多項奢華的設施，針對相關議題，鮑爾上週出席參議院聽證會時對這些報導提出異議，稱相關內容不準確，在許多方面都具有誤導性，鮑爾補充，翻修計劃一直在不斷地更新，並表明，願意與議員討論計劃成本。

美國總統川普也一直抨擊聯準會維持高利率的選擇，川普先前曾多次放話要讓鮑爾下台，但在4月22日又稱，無意解僱這名主席，近日則有報導傳出，川普考慮提前提名下任主席，藉此牽制鮑爾。川普上（6）月透露，在接班聯準會主席的人選上，將選擇1名願意降低借貸成本的人。

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