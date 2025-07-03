伊朗怒封IAEA核查大門！國際油價急漲

國際油價週三（2日）上漲3%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗中止與聯合國核能監管機構的合作，以及美國與越南達成貿易協議，國際油價週三（2日）上漲3%。不過受到美國原油庫存意外增加的影響，油價漲幅受限。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲2.00美元，或3.1%，收每桶67.45美元。

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布蘭特原油上漲2.00美元，或3%，收報每桶69.11美元。

由於伊朗與以色列達成停火協議，市場對中東供應中斷的擔憂已略為消退，自6月25日以來，布蘭特原油的價格，一直在每桶69.21美元高點與66.34美元低點之間波動。

伊朗近日通過一項法律，規定今後國際原子能總署（IAEA）如要檢查伊朗的核設施，必須獲得德黑蘭最高國家安全委員會的批准。伊朗指控IAEA偏袒西方國家，為以色列的空襲行動提供藉口。

此外，油價也受到美越貿易協議的提振。美國總統川普與越南國營媒體皆表示，雙方在最後一刻談判後達成協議，對越南多項出口產品徵收20%的關稅。

在美國能源資訊署（EIA）公布最新庫存數據後，油價的漲幅在盤中有所收斂。數據顯示，截至上週，美國原油庫存增加380萬桶，總量達到4.19億桶。《路透》調查的分析師原預期庫存將減少180萬桶。汽油需求則降至每日860萬桶，令市場擔憂夏季駕車高峰期的消費表現。

瑞穗證券（Mizuho）能源期貨主管耶格（Bob Yawger）指出：「在夏季期間，每日900萬桶是定義市場健康的分水嶺。我們現在遠低於這個水準，這不是好兆頭。」

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