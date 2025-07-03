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貝森特直言：「1標準」聯準會9月前肯定降息

2025/07/03 08:57

貝森特表示，聯準會9月前肯定降息（路透）貝森特表示，聯準會9月前肯定降息（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不僅美國總統川普施壓聯準會主席鮑爾降息，財政部長貝森特也加大批評力度，直指關稅沒有帶來通膨，如果聯準會遵循這標準，那他們肯定會在9月前降息。

外媒報導，川普正在加大對聯準會及其主席鮑爾施壓，要求將利率最多下調３個百分點。川普週一在Truth Social發佈貼文中寫道：你（鮑爾）一如既往地行動太慢，讓美國損失巨大，敦促其大幅降息。

貝森特本週也加大了對聯準會的批評，再次強調關稅尚未引發通膨，即使出現也將是1次性的上漲，不足以成為升息的理由。

貝森特表示，鑑於美國總統川普關稅帶來的通膨影響溫和，他認為聯準會可能在9月或更早降息。

貝森特補充，關稅沒有帶來通膨，如果他們（聯準會）遵循這個標準，那他們可能會在那之前就行動，但肯定會在9月前。

貝森特指出，聯準會官員最近下調了對美國經濟增長的預期，考慮到自2024年9月聯準會降息50個基本點以來通膨已經下降，這本身就足以支持9月前再次降息。

聯準會在2024年已將利率累計下調1個百分點，但2025年迄今一直保持利率不變，觀望今年夏季是否因關稅而推高通膨。

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