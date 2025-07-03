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日車企是豬隊友？彭博曝「此行為」恐讓川普對日祭出驚人關稅

2025/07/03 14:52

彭博報導，在日車企很大程度吸收關稅成本下，預計在大限截止日前削弱日本的談判能力，屆時關稅將進一步飆升。（路透）彭博報導，在日車企很大程度吸收關稅成本下，預計在大限截止日前削弱日本的談判能力，屆時關稅將進一步飆升。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅大限倒數，不過，美日談判陷入僵局，美國總統川普近日更連番砲轟，並威脅對日本徵收35%關稅，而日本車企巨頭則為川普談判增添籌碼，彭博報導，日本6大車企中，至今只有速霸陸等3車企因汽車進口關稅，調漲美國車價，且世界第1大車商豐田僅針對部分車型漲幾百美元，在日車企很大程度吸收關稅成本下，預計在大限截止日前削弱日本的談判能力，並大幅增加川普籌碼，屆時關稅將進一步飆升。

彭博報導，到目前為止，日本6大汽車製造商中，只有3家在美國提高了價格，而3家中又只有速霸陸上調接近對進口汽車徵收25%關稅。

至於豐田僅針對部分車型的價格，提高了幾百美元，而三菱汽車3種型號的價格平均僅上漲了2.1%。

這些變化的溫和性質表明，日本汽車製造商不願意將打擊轉嫁給消費者，這個決定可能會適得其反，意味著川普不太可能改變路線。

汽車諮詢公司Carnorama分析師Takeshi Miyao指出，如果車價格因川普的關稅而繼續上漲，川普政府將意識到提高關稅，對美國經濟有利的情況並不簡單，這可能會導致關稅談判發生變化。

不過，行業觀察人士表示，長期的僵局，可能會迫使日本汽車製造商採取行動，將成本轉嫁，提高美國車價，以盡量減少對其利潤的影響。

彭博智庫高級分析師吉田達夫（Tatsuo Yoshida）表示，當製造商為車型提供升級規格時，這些漲價可能會開始。儘管如此，他說，任何價格上漲都可能逐步實施，25%的徵稅可能需要長達3到4年的時間才能反映在汽車價格中。

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