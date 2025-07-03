大摩高喊「Buy America」！但唯獨「這項資產」是例外

摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，「買進美國」（Buy America）仍是投資人目前最明智的交易策略。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，「買進美國」（Buy America）仍是投資人目前最明智的交易策略。該行建議加碼配置美國股票、美國公債與投資級企業債券，然而有個資產是例外，就是美元，大摩認為正在快速貶值的美元，可能還會進一步下跌。

目前市場上愈來愈多專家喊出「賣出美國」（Sell America）的口號，它們對川普總統的減稅法案與大規模關稅計畫感到疑慮。然而，在最新的市場展望中，大摩卻反其道而行，建議在未來12個月內持有多項美國資產。

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大摩特別看好美國股票、公債與投資等級公司債，並建議對這3類資產採取「加碼」（overweight）配置。即便當前宏觀經濟環境複雜且瞬息萬變，大摩仍認為這不足以動搖其基本看法，並在近期的研究報告中強調：「全球經濟增長雖在放緩，但宏觀基本面不等同於市場表現，」

推動大摩對美國資產持樂觀看法的關鍵之一，是市場常提及的流行縮寫語「TINA」，即「別無選擇」（There Is No Alternative）。

大摩認為，即使經濟成長放緩，風險性資產仍可能上漲；而美國公債則可能受益於其預期2026年將出現的多次降息。事實上，標普500指數近期再創新高，儘管美國經濟表現並不理想，這一點已得到驗證。大摩補充稱：「目前全球很少有大型且流動性充足的股市或債市，能與美國匹敵，」

但有一項美國資產是大摩看衰的，就是美元。美元剛經歷自尼克森時代以來最疲弱的上半年表現。大摩認為，美元兌其他貨幣貶值的主因，在於美國經濟成長放緩、政治不確定性上升，以及財政風險加劇。

大摩指出：「我們唯一不看好的美國資產是美元。我們認為隨著美國與全球其他地區在成長與殖利率的差距縮小，美元可能大幅貶值。」

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