比亞迪突喊卡！無限期擱置墨西哥建廠計劃 背後盤算曝光

中國最大的電動車製造商比亞迪（BYD）已擱置在墨西哥興建大型工廠的計畫。圖為比亞迪在墨西哥上市的皮卡車款BYD Shark。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大的電動車製造商比亞迪（BYD）已擱置在墨西哥興建大型工廠的計畫，背後原因是地緣政治緊張情勢，以及美國總統川普的貿易政策所帶來的不確定性。

《彭博》報導，比亞迪執行副總裁李柯（Stella Li）週二（1日）在巴西巴伊亞州（Bahia）接受採訪時表示，比亞迪仍有興趣在美洲擴張，但還沒有新投資的時間表。比亞迪正在巴西巴伊亞州開設亞洲以外的首家工廠。

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李柯表示：「地緣政治對汽車產業有巨大影響」、「現在所有企業都在重新思考海外策略。我們希望在形勢更明朗之前再做決定。」

《彭博》在去年9月的報導指出，比亞迪曾在墨西哥勘察3個地點作為新廠選址，但為了等待美國總統大選結果出爐，已於去年停止積極尋找。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今年3月表示，比亞迪並未正式提出在墨西哥投資的申請。英國《金融時報》3月的報導則透露，中國商務部延後批准比亞迪在墨西哥設廠的申請，原因是擔心其技術可能被美方取得。

李柯表示，公司仍計劃擴大產能布局，但由於全球貿易環境的不確定性，具體決策時間仍未明朗。

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