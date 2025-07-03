中國AI突圍？美科技巨頭向全球用戶提供DeepSeek

中國人工智慧模型在全球越來越受歡迎，考驗著美國的優勢。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人工智慧企業正加速崛起，動搖美國在全球AI領域的領先地位。《華爾街日報》指出，即使美國政府因資安疑慮限制部分設備使用DeepSeek，但亞馬遜、微軟與Google等美國主要雲端服務商仍向全球客戶提供該模型。

據報導，現今在歐洲、中東、非洲和亞洲，從跨國銀行到公立大學，各行各業用戶正將中國公司如DeepSeek和阿里的大語言模型，視為ChatGPT等美國產品的替代選擇。

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此外，英國匯豐銀行與渣打銀行也傳出已內部測試DeepSeek，沙烏地阿拉伯最大的石油公司也已將其部署於資料中心，連日本經濟產業省與南非學術機構也已採用中國AI方案。

Latenode是致力於幫助全球企業建立客製化的AI工具平台，主要執行創建社交媒體和行銷內容等相關任務。據該平台聯合創辦人贊科夫（Oleg Zankov）稱，目前在該平台上，全球多達五分之一的用戶選用DeepSeek的模型。

《華爾街日報》指出，儘管OpenAI的ChatGPT仍是市佔龍頭，全球下載量達9.1億，遠高於DeepSeek的1.25億，但與許多其他行業一樣，中國企業已開始透過提供性能幾乎相同、價格卻低得多的產品來搶奪客戶。

贊科夫表示，DeepSeek與ChatGPT整體品質相同，但價格卻便宜17倍。價格優勢對智利和巴西等資金和運算能力不那麼充裕的地方客戶來說，特別有吸引力。微軟總裁史密斯（Brad Smith）指出，全球採用率將決定AI領導權誰屬，「誰的技術率先獲得國際採納，就難以被取代」。

專家指出，儘管美國限制中國AI企業取得先進晶片與資金，但中國正投入大量資金積極建構自主AI供應鏈，擺脫對美依賴。數據顯示，中國開源模型如阿里巴巴的Qwen，已催生超過10萬個衍生版本。

哈佛大學於6月發表一項研究指出，中國在AI兩大關鍵基礎，包括數據與人力資源上具有優勢，有助其快速追趕美國。部分業內人士表示，這場競爭已將世界推向技術冷戰，各國必須決定與美國或中國的人工智慧系統結盟。

根據中國軍事期刊上發表的論文，中國人民解放軍與美國軍方一樣，正在積極探索如何利用人工智慧的進步來獲取戰略優勢，儘管目前尚不清楚這些努力進展到了何種程度。

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