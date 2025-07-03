下半年亞洲貨幣還有「升值空間」! 高盛看好台灣 1句話點關鍵

高盛認為，下半年亞幣還有升值空間，尤其看好新台幣和韓元。（美編組合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元持續走弱，將為亞洲貨幣升值創造空間。今年以來亞洲貨幣普遍走強，包括新台幣、韓元、新加坡元和馬來西亞林吉特兌美元已升值約5-10%。高盛認為，流入美國資產的邊際資金減少以及向非美資產的逐步輪動將繼續對美元施壓，這一趨勢預計在今年夏季延續，尤其看好新台幣和韓元。

高盛指出，儘管新台幣今年已經歷顯著升值，但考慮到台灣地區大量的美元存款、達2800億美元（約新台幣8.1兆元），隨著美元匯率反轉走弱，出口商可能會提高外匯兌換比率，這將進一步推高新台幣匯率。

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此外，台灣壽險公司持有約7000億美元（約新台幣20兆元）海外資產，其中約2000億美元（約新台幣5.7兆元）未進行避險，透過賣出美元兌新台幣增加外匯對沖，可能對新台幣造成升值壓力。

至於韓元；高盛認為，韓元在今年以來於新興市場的亞幣中表現第二佳，加上南韓新政府的補充預算和有利於股市的政策，預期將持續提振韓元的升值趨勢。

根據高盛在6月30日的報告稱，過去十年支撐美元持續走強的動力正在改變。美國資產的優異回報吸引了大量資本流入，外國持有的美國股票規模，從2020年的約8兆美元（約新台幣231.4兆元）增加至目前約19兆美元（約新台幣549.5兆元），美國債券持有量達到約15兆美元（約新台幣433.8兆元）。

但「美國例外論」敘事的轉變，促使全球投資者重新評估資產配置策略。高盛認為，目前大多數投資者對美國資產配置過重，預計流入美國資產的邊際資金減少以及向非美資產的逐步輪動將在2025年下半年繼續對美元施壓。

高盛維持對美元的看空立場，該行外匯策略團隊最近將歐元兌美元預測上調至3個月、6個月和12個月目標分別為1.17、1.20和1.25。

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