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關稅大限倒數！川普證實將與印度達成貿易協議

2025/07/03 08:15

美國總統川普週二證實，美國可能與印度達成貿易協議，避免印度面臨高額關稅。（法新社）美國總統川普週二證實，美國可能與印度達成貿易協議，避免印度面臨高額關稅。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間週二（1日）證實，美國可能與印度達成一項貿易協議，將有助於美國公司在南亞競爭，並讓印度免於7月9日後的26%重稅。

據《路透》報導，川普在空軍一號上對記者表示，他相信印度已準備好降低對美國公司的關稅壁壘，這可能為達成協議排除障礙。根據川普4月2日公布的關稅措施中，印度將面臨高達26%的關稅。

美國對大部分國家暫緩徵收90天的對等關稅期限將於7月9日期滿。

川普說，「目前，印度不讓任何人進去（指限制外來商品）。我認為印度會這麼做（改變），如果他們這樣做，我們就會達成一項協議，關稅會少很多、少非常多」。

此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪表示，美國和印度即將達成協議，該協議將降低美國產品進入印度市場的關稅，並讓印度免於7月9日後的重稅。

印度政府消息人士曾向《路透》透露，印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）率領的團隊已經抵達華府，試圖與川普政府達成貿易協議，解決雙方疑慮。

1名熟悉談判情況的白宮官員表示，川普政府計劃在7月9日最後期限之前，優先與印度等國家達成貿易協議，然後再與日本達成貿易協議。

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