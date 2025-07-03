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華為慘了！刑事指控未被撤銷 美國法院裁定明年5月開審

2025/07/03 06:11

美國紐約國布魯克林聯邦地方法院法官唐諾利（Ann Donnelly）7月1日駁回中國華為要求撤銷對其13項刑事案件的請求，裁定華為仍需面對竊取競爭對手商業機密、銀行詐騙及違反對伊朗制裁等聯邦指控。（路透資料照）美國紐約國布魯克林聯邦地方法院法官唐諾利（Ann Donnelly）7月1日駁回中國華為要求撤銷對其13項刑事案件的請求，裁定華為仍需面對竊取競爭對手商業機密、銀行詐騙及違反對伊朗制裁等聯邦指控。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國紐約布魯克林聯邦地方法院法官唐諾利（Ann Donnelly）7月1日駁回中國華為要求撤銷對其13項刑事指控的請求，裁定華為仍需面對竊取競爭對手商業機密、銀行詐騙及違反對伊朗制裁等聯邦指控，預計華為將從2026年5月4日起在美國出庭受審，審期可能持續數月。

　根據唐諾利長達52頁的裁決，檢方提出足夠證據，足以證明華為涉及16項罪名，包括透過不當手段拓展業務版圖，涉嫌從6家美國企業竊取商業機密、從事勒索行為（racketeering）以及銀行詐騙等。

　2018年美國司法部就對華為提出16項指控，但華為對這些指控均不認罪，並於2024年提出上訴，試圖請求法院撤銷其中的13項指控，辯稱這是一項「針對中國企業的政治起訴」。

　在美國司法部的起訴書中，時任華為副董事長兼財務長的孟晚舟（華為創辦人任正非女兒），被控隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗進行超過1億美元（新臺幣29.1億元）的交易，並欺騙匯豐和其他銀行，以逃避美國的制裁，也違反美國制裁伊朗規定。

　本案預定於2026年5月4日開審，審期可能持續數月。目前，華為及其律師尚未對此事發表評論，美國檢方也拒絕置評。

　本案可追溯至美國總統川普首個總統任期的2018年，當時美國司法部啟動「中國行動倡議」（China Initiative），旨在反制北京竊取智財權的行為，孟晚舟當時也是被告之一。加拿大警方在2018年12月應美國司法互助要求，逮捕當時在溫哥華轉機的孟晚舟，之後孟晚舟在加拿大被軟禁近3年，直到2021年9月乘搭專機返回中國，美國於2022年撤銷對她的指控。

　拜登政府已於2022年終止「中國行動倡議」，但這不等於撤銷個案相關指控。而孟晚舟個人案件的結束，也不影響華為本身面臨的刑事訴訟。

　美國政府自2019年起以國家安全為由，將華為列入出口管制黑名單，限制華為使用美國技術，華為則否認對美國構成威脅。

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