川普：美越達成貿易協議 對越南商品徵20%關稅

〔中央社〕隨著美國對等關稅暫緩期將屆滿，美國總統川普今天表示，剛和越南達成一項貿易協議，根據協議條款，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅；越南也將向美國完全開放貿易市場。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅。各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。

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對等關稅90天暫緩期於7月9日期滿之際，川普近期多次表示，不打算延長。美國目前已和英國、中國達成協議，外界密切關注美國和其他國家洽談關稅協議的進展。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他剛和越南達成一項貿易協議，這是他和越共總書記蘇林（To Lam）通話後促成，還形容這是兩國合作的「偉大協議」。

川普指出，根據協議條款，越南對任何進入美國領土的商品將支付20%關稅，對任何轉運貨物則將支付40%關稅，越南也將「對美國完全開放其貿易市場」，「這代表我們將能以零關稅的方式把美國商品銷往越南」。

根據白宮先前發布的資料，美國原本對越南課徵的對等關稅稅率定為46%。

川普還說，就他看來，美國的SUV，有時也稱大型引擎車輛，「將會是越南各類產品線一個很棒的補充」。（編輯：楊昭彥）1140702

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