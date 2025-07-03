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又1餐飲集團撐不下去！宏易旗下門市全關、員工資遣

2025/07/03 00:38

宏易因餐飲事業連年虧損，本月1日宣布全面結束餐飲事業部營運，旗下餐飲品牌如「就醬子烤吧」等直營和加盟店將陸續熄燈。（圖取自宏易官網）宏易因餐飲事業連年虧損，本月1日宣布全面結束餐飲事業部營運，旗下餐飲品牌如「就醬子烤吧」等直營和加盟店將陸續熄燈。（圖取自宏易官網）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上櫃公司宏易（4530）因餐飲事業長期虧損，近日宣布全面結束餐飲事業部營運，旗下餐飲品牌的直營和加盟店將陸續熄燈。

宏易以模具開發設計製造起家，2019年開始積極跨足餐飲業，先後取得世悅國際逾半股權和成英公司100%股權，進軍咖啡餐飲和燒烤餐飲，旗下餐飲品牌包括知名串燒店「就醬子烤吧」、評價燒烤餐酒館「Mr.Cow 烤大爺」、炒泡麵「金滿姨」等，全盛時在全台各地都有分店。

本月1日，宏易突發布重訊：「本公司餐飲事業疫情後因缺工、食材成本及租金快速攀升狀況下，造成營運持續虧損，將結束餐飲事業部門之營運並進行關閉門市及資遣員工，預估資遣費用為430萬，相關作業依據勞動基準法相關法令辦理。」

宏易也透露公司下一步：「本公司積極進行轉型及多角化發展，於本年度元月份跨入水資源再生循環領域相關業務，故本次關閉門市對公司營運無影響。」

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