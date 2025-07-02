中國50城房價跌幅逾3成 若再跌30％九成中產階級將消失

《亞洲金融》發表「2025年中國城市房價跌幅排行榜」，顯示與房價歷史最高點相比，中國有50個城市的房價跌幅超過30%，並指出若未來房價再跌30%，中國90%以上的中產階級將被團滅。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，許多一、二線城市的房價大跌，導致家庭財富縮水，進一步加劇通縮。《亞洲金融》（Asia Finance）6月30日在X平台發表「2025年中國城市房價跌幅排行榜」，顯示與房價歷史最高點相比，中國有50個城市的房價跌幅超過30%。

《亞洲金融》表示，與房價歷史最高點相比，中國有11個城市房價跌幅超過50%；其中，溫州的跌幅高達63.52%，居全中國之冠，青島跌幅達56.32%居次，東莞跌幅達55.21%排第3。重慶下跌40.31%排第21，上海跌幅達31.09%排第48，北京跌幅達30.98%排第49。

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《亞洲金融》指出，如果未來房價再跌30%，中國90%以上的中產階級將被團滅，因為瑞銀最近公布的調查發現，47% 的受訪者表示，他們房子的現價已經低於買入價，只有30% 的受訪者表示，房子現價還高於買價。

北京大學進行的2022 年中國家庭資產配置調查顯示，房地產佔家庭資產比重超過70%，部分家庭超過90%。房價下跌導致家庭財富縮水，進一步加劇通縮。而信達證券最近發布報告指出，第一線城市已出現消費和儲蓄同時下滑的「雙降」情況，並認為若房價持續下跌，將使更多的人不敢消費。

中國5月消費者物價指數（CPI）年跌0.1%，為連續4個月負成長，生產者物價指數（PPI）年跌3.3%，為連續第32個月下降，顯示房市持續低迷加上企業大打價格戰，使得消費信心低迷，通縮問題持續惡化。

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