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中國人不來了 東南亞第二大經濟體祭安全旅遊認證

2025/07/02 21:08

東南亞第二大經濟體泰國將推出針對酒店、餐廳和購物中心的安全認證計劃，希望重拾旅遊觀光業的信心。（資料照）東南亞第二大經濟體泰國將推出針對酒店、餐廳和購物中心的安全認證計劃，希望重拾旅遊觀光業的信心。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕東南亞第二大經濟體泰國將推出針對酒店、餐廳和購物中心的安全認證計劃，希望在中國遊客數量大幅下降的情況下，重拾旅遊觀光業的信心。

這項名為「泰國安全旅行印章」的新舉措推出之際，泰國今年上半年僅接待1604萬名外國遊客，年減4.24%。此期間內，赴泰旅遊的中國遊客僅217萬人次，較去年同期下降4%。

中國遊客數量急劇下降，主要是由於安全問題和經濟挑戰日益加劇，尤其是今年早些時候中國演員被綁架事件之後。中國遊客是泰國最大的國際遊客來源國。泰國的目標是到2025年吸引690萬中國遊客，這意味著必須在下半年吸引另外473萬遊客。

泰國國家旅遊局旅遊產品司司長埃爾布拉普·斯里皮羅姆表示，符合條件的飯店、餐廳、購物中心和旅遊業者將於8月前獲得安全旅行印章。

根據旅遊媒體平台Travel And Tour World報導，泰國政府也計劃在10月推出針對中國出境遊客的促銷活動。

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