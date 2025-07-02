納微半導體宣布氮化鎵高壓產品代工 將從台積電轉向力積電

國際功率半導體廠納微（Navitas ）半導體宣布與力積電（6770）建立合作夥伴關係。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕國際功率半導體廠納微（Navitas ）半導體宣布與力積電（6770）建立合作夥伴關係，將由力積電以8吋廠為該公司代工生產氮化鎵（GaN）晶片，生產涵蓋電壓100-650伏特的產品組合。最特別的是，納微半導體宣布這項消息，意外透露合作夥伴台積電8吋廠傳言終止研發氮化鎵（GaN）生產的訊息，因納微半導體在高壓的產品將轉向與力積電合作。

力積電將在竹南8B廠進行生產納微半導體的代工生產，電壓涵蓋100至650伏特的氮化鎵產品組合，較低壓的100伏特產品預計在今年第四季完成認證，2026年上半年投產，較高電壓650伏特系列產品的設備，將在未來12至24個月內從納微半導體現有供應商台積電（2330）搬到到力積電。

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力積電預計替納微半導體生產的產品組合晶片，可用於AI資料中心、電動車。納微半導體近期在AI資料中心、電動車和太陽能等領域釋出多項訊息，包括與NVIDIA合作，為1MW及以上IT機架的800V高壓直流（HVDC）架構提供GaN和SiC技術支援。此外，Enphase宣布其下一代IQ9將採用納微半導體的650 V雙向GaNFast IC，長安汽車也宣布首款採用Navitas GaNSafe技術的商用GaN基OBC（車載充電器）將問世。

Navitas執行長Gene Sheridan表示，很榮幸能與力積電，共同推進8吋氮化鎵 （GaN-on-Si） 的量產，並期待在未來持續推動創新。「力積電多年來一直與納微電子在矽基氮化鎵 （GaN-on-Si） 技術方面合作，很高興宣布，產品認證已接近完成，即將進入量產階段」。

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