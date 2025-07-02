遠雄建設：今年房市買氣預期萎縮2至3成

遠雄建設總經理王耀堂（右）、遠雄房地產總經理今在自家建案舉行品牌元年記者會。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年9月央行限貸令、今年4月美國關稅議題接連衝擊，上市建商遠雄總經理王耀堂認為，今年房市交易量預期減少2至3成，因此，後續新推建案會推出更平實的價格，甚至提升建材與規劃。

遠雄建設今在自家北士科重劃區的建案「遠雄泱玥」舉辦品牌元年記者會，總經理王耀堂指出，未來將落實永續以及共享的兩大核心價值。對於輝達宣布總部將座落北士科重劃區一事，旗下建案買氣跟價格有什麼變化，王耀堂指出，其實建案並沒有調高價格，買氣也相對穩定，畢竟自家個案主要是訴求換屋族群，而且潛銷階段就已經有不少買家出現。

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新案將提升建材、設備 但不加價

至於，今年預計交屋的個案，已購戶房貸是否有遇到困難，王耀堂表示，今年遠雄建設旗下準備交屋的建案，對保跟申請房貸都按照計畫進行，不過，他也指出，今年房市交易量減少2至3成，預期新案銷售速度也會放緩，因此，建案開價都會回歸平實，也會添加多一點服務跟建材升級的回饋，但不會加價。

負責銷售遠雄建案的遠雄房地產總經理張麗蓉指出，過去一個建案的銷售期約莫24個月可以賣完，現在則普遍會拉長至30個月。

王耀堂指出，下半年將有4個新案預計會推出，包括新北市板橋的住宅案、總銷約90億元，另板橋還有廠辦案、總銷約35億元，而第四季在台中則會推出總銷百億元的大案、高雄則會推出60億元的新案。

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