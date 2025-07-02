國科會核准釸達精密、衆程科技進駐中科園區

國科會今天召開科學園區審議會，會中通過釸達精密公司、衆程科技公司進駐中科台中園區和后里園區。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國家科學及技術委員會今天召開科學園區審議會，會中通過釸達精密股份有限公司、衆程科技股份有限公司進駐中科台中園區和后里園區，投資金額1.73億元。本年度截至今天，中科園區計引進8家新投資案，投資總額16.78億元。

中科管理局表示，國科會科學園區審議會今天通過釸達精密公司進駐中科台中園區，投資金額新台幣1億元，該公司專注研發應用於各式工具機的內藏式高轉速精密主軸，提供客戶客製化主軸規格設計、各式主軸維護與性能優化服務等，藉由提升主軸精度與性能，促進客戶端製造能力升級，使客戶端產製的產品更具市場競爭力。

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中科管理局指出，中科園區具有完整的精密機械產業聚落，本案公司進駐台中園區後，可望與園區廠商建立更加緊密的供應鏈夥伴關係，藉科學園區充沛的研發量能，持續提升自主技術研發實力

今天另外通過衆程科技公司進駐中科后里園區，本案投資金額新臺幣0.73億元，投入高精密智慧磨床（包含平面及圓筒磨床）、CNC綜合加工中心機、電腦鑽孔攻牙機等產品之研究開發，導入數位人機介面、智能加工、智慧修砂等核心技術，持續精進產品性能，滿足客戶智慧製造、提升生產效能與質量之需求。

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